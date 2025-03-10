В Нижнекамске планируют построить онкодиспансер и гериатрический центр

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на деловом понедельнике анонсировал строительство в городе межрайонного гериатрического центра, филиала онкодиспансера и реабилитационного центра. Эти вопросы он обсудил накануне с министром здравоохранения Татарстана Марселем Миннуллиным.

«Сейчас мы обсуждаем вопрос создания межрайонного гериатрического центра, условия для этого есть. Конечно, есть вопросы обеспечения кадрами. Проект позволит обслуживать соседние территории, увеличить возможности ОМС – это квоты, дополнительный штат и средства, которые больница сможет зарабатывать, чтобы содержать себя», – прокомментировал Муллин.

Он также отметил, что на медсовете с участием министра были обсуждены перспективные планы, в том числе строительство новой поликлиники для взрослого населения, в которую планируют войти в рамках федеральной программы. Для этого уже определена площадка в 51-м микрорайоне, где возведет жилую застройку компания «Домкор». В ближайших планах – строительство взрослой поликлиники на улицах Корабельной и Мира, а также детской на Табеева.

Кроме того, Муллин обсудил с министром открытие филиала онкодиспансера в составе РКОД.

«Нужна диагностика, проведение операций, радиотерапии и химиотерапии. Мы посмотрели шестиэтажное здание, где есть возможность полностью разместить весь центр. Сейчас ждем техническое задание на ремонт и в ближайшее время будем обращаться в республику, надеемся на поддержку наших компаний. Онкодиспансер будет направлен в первую очередь на профилактику, лечение и выявление онкопатологий», – пояснил он.

Мэр также рассказал о планах по созданию нового реабилитационного центра для людей с инсультом, травмами и инфарктами, чтобы выстроить систему реабилитации разных уровней и снизить количество инвалидов.