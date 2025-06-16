В Нижнекамске планируют ликвидировать полигон промышленных отходов 1980-х годов

В Нижнекамске разработан проект ликвидации недействующего полигона промышленных отходов, сформированного в 1980-х годах. Документацию подготовила специализированная организация. Об этом сообщила начальник отдела охраны труда и окружающей среды исполкома Нижнекамского района Ольга Чернышева на деловом понедельнике.

Полное наименование полигона – «Объект негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Нижнекамского нефтехимкомбината Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР».

Ранее, 30 мая, проект представили на рассмотрение Научно-технического совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана. По словам Ольги Чернышевой, все рекомендации, полученные в ходе обсуждения, будут обязательно учтены.

Планируется, что шламоотвал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка», являющийся частью национального проекта «Экологическое благополучие».

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.