В Нижнекамске планируется запустить производство гексена для нефтехимии

В «Нижнекамскнефтехиме» планируется запустить производство гексена мощностью 50 тыс. тонн в год, сообщил журналистам в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума председатель правления, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов.

Гексен – полупродукт этиленового производства. Относится к малотоннажной или специальной химии. Применяется при производстве полиэтилена высокой и низкой плотности, обязательный компонент в производстве специальных марок этого полимера. Его использование позволяет значительно улучшить свойства полиэтилена по сравнению с базовыми марками.

Раньше гексен полностью завозился из-за рубежа. «Ни одного производства, к сожалению, на территории Российской Федерации и бывшего СССР нет. Производства, которое могло бы в полном объеме крупнотоннажно снабжать заводы в Нижнекамске, Тобольске и других производителей полимеров», – отметил Карисалов.

Разработка технологии несколько лет велась компаниями НИОСТ и «Полилаб», которые являются RND-центрами СИБУРа. Были построены небольшие установки, на которых была опробована работоспособность технологии.

«50 тыс. тонн в год – этот объем на сегодняшний день закрывает на 125-130% всю потребность, которая есть у СИБУРа. Все, что мы закупали до этого времени в Великобритании и Германии. В течение 18-20 месяцев мы рассчитываем начать уже опытно-промышленную эксплуатацию этой мощности и с конца 2024 года пополнить свой портфель новым продуктом», – сказал Карисалов.