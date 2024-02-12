В Нижнекамске планируется создать круглосуточный реабилитационный центр

Сегодня в Нижнекамской агломерации отсутствует реабилитация третьего этапа для пациентов после стационарного лечения в отличие от Казани и Набережных Челнов, поэтому в Нижнекамске планируется создать амбулаторный реабилитационный центр для взрослого населения. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Сергей Мерясев.

Под эти цели власти намерены высвободить имеющийся административный корпус взрослой больницы. Мерясев также обозначил ряд причин, почему Нижнекамск нуждается в данном учреждении.

«Увеличение объема высокотехнологичной медицинской помощи, развитие Нижнекамской агломерации с учетом строительства моста через Каму, внешнеполитическая ситуация, связанная с СВО, обостряют потребность круглосуточной реабилитации пациентов. Старшее поколение Нижнекамского муниципального района ее вообще лишены», — сказал он.

По словам докладчика, коечный фонд составляет 120 мест. Профили реабилитации включают ранения бойцов СВО, сердечно-сосудистые заболевания, опорно-двигательную систему, центральную и периферическую систем, дыхательную систему, в том числе постковидный синдром, а также онкологию. Охват населения составит от 218 тыс. до 350 тыс. человек.

Создание реабилитационного центра обойдется Нижнекамску в более чем 1 млрд рублей. На медицинское оборудование необходимо 250 млн рублей, на строительно-монтажные работы 825 млн рублей.

Создание реабилитационного центра поддержала главный внештатный реабилитолог Резеда Бодрова.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин выразил солидарность с мнением главы Управления здравоохранения. «У нас есть мечта сделать реабилитацию третьего уровня — для тех, кто уже получил высокотехнологическую помощь, а также для ребят, которые возвращаются с СВО. Это очень важный момент и для остальных жителей, и для жителей с ограниченными возможностями, у них также есть нужда в части профилактики своего здоровья», — сказал он.

«Наша цель — завершить модернизацию здравоохранения в рамках формирования замкнутой и последовательной системы организации медицинской помощи, что позволит улучшить качество оказываемой помощи и увеличить ожидаемую продолжительность жизни населения в рамках реализации национального проекта „Здравоохранение“», — подытожил Мерясев.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.