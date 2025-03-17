В Нижнекамске планируется создание логистического городка

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Институт пространственного планирования РТ предложил в рамках развития Камской агломерации построить логистический комплекс и высокоскоростную железнодорожную магистраль в Нижнекамске. Об этом сообщил глава города Рамиль Муллин на деловом понедельнике.

По словам Муллина, в условиях активного развития промышленности региона необходимы решения для оптимизации вывоза продукции, что потребует улучшения работы логистических хабов. Важно создать эффективные маршруты для перевозки товаров как в регион, так и из него. Он подчеркнул, что отсутствие должной логистической инфраструктуры может затруднить привлечение инвестиций.

Мэр также отметил, что ведутся переговоры с потенциальными партнерами, включая монополистов и другие компании, для реализации проектов, касающихся железнодорожных и водных перевозок. Одним из обсуждаемых проектов является создание высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Казанскую агломерацию с Камской, а также обеспечит доступность железнодорожного транспорта до аэропорта «Бегишево». Этот проект поможет превратить регион в важный логистический хаб.

Кроме того, Институт пространственного планирования РТ предложил в рамках мастер-плана создать логистический городок, который будет включать не только склады, но и различные сервисы и мероприятия. Это станет важным узлом для Закамской зоны и обеспечит новый импульс для развития связи между двумя агломерациями.

Помимо этого, известно, что в аэропорту «Бегишево» будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос, который не повлияет на работу самого аэропорта. После ремонта полоса будет способна принимать воздушные суда большей вместимости.