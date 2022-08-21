В Нижнекамске планируется обновить променад между ул.Баки Урманче и пр. Строителей

В Нижнекамске планируется благоустроить территорию между улицей Баки Урманче и проспектом Строителей для пешеходных прогулок. Работа может начаться уже в следующем году — при условии вхождения проекта в федеральную программу «Комфортная городская среда».

Для определения основных целей по благоустройству променадов в городе замруководителя исполкома Нижнекамска Айназ Ярмиев встретился с архитектором Равилем Сафиуллиным.

«Необходимо делать зоны активности, учитывать разные поколения, тихие зоны», — отметил он во время обхода территории.

В течение зимы планируется спроектировать променад, разграничить в нем пешеходную зону, отдалить парковку и выявить наиболее комфортные решения для жителей района.

Отмечается, что в планах как минимум еще восемь мест, которые превратят в пешеходные прогулочные зоны.

Фото: сайт Нижнекамского района.