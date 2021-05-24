В Нижнекамске первую дозу вакцины от Covid-19 получили свыше 35 тыс. человек

В Нижнекамске первую дозу вакцины от коронавируса Covid-19 получили 35 075, вторую — 22 618 человек. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы города Марина Камелина.

«Еще раз хотелось бы обратиться к нижнекамцам, а особенно к тем, кто находится в группе риска, [с напоминанием] о необходимости прийти и сделать прививку. Если есть какие-то вопросы, сомнения, то всегда можно получить консультацию у наших медицинских специалистов», — сказала заммэра.

Докладчик подчеркнула, что Роспотребнадзор ждет подъема заболеваемости новым коронавирусом осенью, поскольку любая вирусная инфекция имеет сезонный характер и быстрее распространяется в осенне-зимний период.

«Должно быть привито более 60% населения, чтобы сдержать интенсивный рост числа заболевших», — пояснила Камелина.

В общей сложности на территории Нижнекамска на 23 мая официально зарегистрировано 749 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 598 человек, в госпитале получают лечение 52 заболевших. В целом по Татарстану привились 17% взрослых жителей республики, это более 300 тыс. человек.