Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске перекроют одну дорогу из-за плохого состояния путепровода
В Нижнекамске перекроют для движения транспорта автодорогу Южная. Мера коснется участка 3 км + 600 м и начнет действовать с 7 августа, сообщает пресс-служба исполкома района.
Причина временных неудобств - аварийное состояние путепровода. Ненадлежащие состояние обнаружили по результатам осмотра специальной комиссией. Также проверяющие заявили, что есть риск полного разрушения путепровода.
Уточнятся, что на время действия ограничений водители могут добираться до промышленных предприятий по улице Индустриальной.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»