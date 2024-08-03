В Нижнекамске перекроют одну дорогу из-за плохого состояния путепровода

В Нижнекамске перекроют для движения транспорта автодорогу Южная. Мера коснется участка 3 км + 600 м и начнет действовать с 7 августа, сообщает пресс-служба исполкома района.

Причина временных неудобств - аварийное состояние путепровода. Ненадлежащие состояние обнаружили по результатам осмотра специальной комиссией. Также проверяющие заявили, что есть риск полного разрушения путепровода.

Уточнятся, что на время действия ограничений водители могут добираться до промышленных предприятий по улице Индустриальной.