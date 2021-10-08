В Нижнекамске передали останки погибшего солдата родным из Челябинской области

Уроженца Челябинской области Василия Ломанова, останки которого были обнаружены во время вахты памяти в Крыму нижнекамским отрядом «Татнефть-поиск», похоронят на малой родине. Сегодня в Нижнекамске состоялась передача останков солдата его родственникам, которые специально для этого памятного события приехали из Кыштыма в город химиков. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Братья Артем и Евгений Юрины поделились семейной историей. Они рассказали, что все военные годы их бабушка Валентина с нетерпением дожидалась своего брата домой. На войну ушли все три брата, и никто из них не вернулся.

«Как рассказывала нам бабушка, их мама не могла поверить, что и третий сын тоже погиб. До последнего она не теряла надежды на то, что когда-нибудь он вернется. Ворота хлопнут — она сразу к окошку бежала, все время выглядывала и ждала...» — рассказал Артем.

О том, что останки двоюродного деда обнаружили поисковики, они узнали из интернета. Артем Юрин рассказал, что последнее письмо тот прислал в 1941-м, где рассказал, что находится в Пятигорске, в госпитале на горе Машук. После этого связь прервалась. Как предполагают родственники, после лечения в госпитале Василий Ломанов вернулся на поле битвы, где был убит немцами.

Нижнекамские поисковики установили, что он погиб в 1942 году под селом Владиславовка Республики Крым. И вот, спустя 79 лет, солдат вернется на родную землю, где будет захоронен.

«Мы просматривали постоянно Интернет, искали информацию, ждали, что, возможно, его останки найдут... В один из дней жена кричит мне: „Смотри, говорит, нашли, это точно он! 14-го года рождения, зовут Василий Архипович, родом из города Кыштым“. Это такая радость была, когда мы узнали о том, что он нашелся. В течение 10 минут мы созвонились и вот сегодня приехали в Нижнекамск», — поделился Артем Юрин.

В торжественной обстановке на площади Победы родственникам передали останки бойца и обнаруженные с ним личные вещи. Братья доставят останки на родную землю, где их двоюродный дед и будет захоронен.

«Похороним его с родными сестрами на аллее ветеранов. У нас уже все подготовлено», — рассказал близкий родственник.

Поисковому движению в Нижнекамске более 30 лет. Они проводят поисковую работу в местах ожесточенных боев для выявления останков тел погибших, их опознания и внесения в объединенную базу данных Министерства обороны РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вместе с родственниками из Челябинской области прибыли заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук и член общественной организации краеведов Кыштымского городского округа Алексей Мелентьев.