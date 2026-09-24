В Нижнекамске педагога кадетского корпуса признали почетным радистом

Фото: © «НТР 24»

В Нижнекамске педагога дополнительного образования Татарстанского кадетского корпуса ПФО имени Г. Сафиуллина Ильяса Бикбаева признали почетным радистом. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

Ильяс Бикбаев стал радиолюбителем еще в юношеские годы. В эфир он впервые вышел в 1976 году – тогда ему удалось связаться с японским городом Кумамата с помощью смастеренной им самим простой радиостанции телеграфного типа. После службы начал обучать этому техническому спорту детей и молодежь.

Фото: © «НТР 24»

«Радиолюбитель – это специалист широкого профиля. Они знают и азбуку Морзе, порядок проведения радиосвязи, они международные коды знают. Они знают иностранные языки, географию, также радиоэлектронику. Умеют паять, изготавливают самодельные антенны – передающие и приемные. Так что радиолюбители – это такой народ, грамотный», – заметил сам Бикбаев.

За десятилетия педагог обучил более ста радиолюбителей, которые которые продолжают его дело. Сегодня его ученики получили награды за участие в различных соревнованиях, им также были присвоены их первые разряды. Церемония награждения прошла прямо в радиоклубе – именно там педагогу вручили нагрудный значок «Почетный радист». Он лишь второй по счету обладатель этой награды в Татарстане (первый значок тоже получил нижнекамец).

«В жизни очень важно ощущать окрыляющую радость, удовлетворение от полученных результатов, собственных достижений, достижений ребят. Кружок ваш с каждым годом набирает силы. У вас есть последователи и ребята, которые увлечены этим делом, необычайно интересным», – отметила директор кадетского корпуса Ирина Плаксина.