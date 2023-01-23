В Нижнекамске назвали самые крупные инвестиционные проекты 2022 года

В исполкоме Нижнекамского района озвучили самые крупные инвестиционные проекты, реализация которых стартовала в 2022 году. По итогам прошлого года муниципалитет занял первое место по Татарстану в инвестиционной деятельности, сообщил на деловом понедельнике первый замруководителя исполкома района Ильназ Мухаметьянов.

«Наиболее значимую часть в распределении инвестиций занимают градообразующие предприятия, стабильная работа которых имеет огромное значение для экономики Нижнекамска и Татарстана в целом», — отметил спикер.

Значимыми инвестиционными проектами крупных промышленных предприятий стали новый комплекс по производству олефинов ПАО «Нижнекамскнефтехим», строительство ПГУ-ТЭС для ПАО «Нижнекамскнефтехим», увеличение производства ЦМК шин до 2,8 млн штук в год, организация производства крупногабаритных шин и велошин, а также строительство комплекса «ТАНЕКО».

По предварительной оценке, по итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 152 млрд рублей, рост на 115,1% к уровню предыдущего года.

По итогам 2022 года в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана Нижнекамский район занимает 5-е место из 45 районов и городских округов республики.

«Основным показателем деятельности района является величина валового территориального продукта (ВТП), который по предварительной оценке за 2022 год ожидается на уровне 381,8 млрд рублей с темпом роста 115%», — доложил спикер.

Более 19% произведенной продукции в Республике Татарстан приходится на Нижнекамский район. Общий объем отгруженных товаров в 2022 году ожидается на уровне 835 млрд рублей, темп роста к 2021 году 108% (прогноз на 2023 год — 890 млрд рублей). Нижнекамский район занимает второе место в республике по объему отгруженных товаров собственного производства.

Индекс промышленного производства за текущий год составил 102% к 2021 году. Прогнозные значения на 2023 год — 102,8%.

Основное влияние на показатели социально-экономического развития территории оказывает деятельность градообразующих предприятий, таких как ПАО «Нижнекамскнефтехим» (СИБУР), АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-НК», предприятия KAMA TYRES, в планах которых предусмотрен значительный прирост промышленного производства, в том числе за счет ввода новых мощностей в результате реализации масштабных инвестиционных проектов.

На долю градообразующих предприятий приходится 82% отгруженных товаров района. В текущем году ими отгружено товаров на сумму 630 млрд рублей, или 152% к прошлому году.