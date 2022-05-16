В Нижнекамске озвучили летнюю программу в парках и скверах города

Летняя программа в парках Нижнекамска включит экологические и благотворительные акции, квесты, фестивали. Предстоящие события на деловом понедельнике анонсировала начальник Управления культуры Гузель Мубаракшина.

24 мая в День славянской культуры в парках планируются различные акции, викторины, квесты; 26 мая в День Химика состоятся концертные программы. 27 мая в День библиотекаря, в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая состоится парад библиотек и библиосумерки с переходом в Библионочь, которую можно провести в Центральной библиотеке.

1 июня впервые в День защиты детей состоится масштабный фестиваль «Тёплые ладошки». 3 июня — в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая планируется проведение литературного фестиваля «Сүз көче/Сила слова». 6 июня по традиции в центральном парке «Семья», в День русского языка состоится Пушкинский фестиваль.

В преддверии татарского национального праздника «Сабантуй» в микрорайонах города, в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая состоятся интерактивные театрализованные программы «Хуш киләсең, Сабантуй!».

12 июня в День России на общественных пространствах планируются патриотические акции, интерактивные и концертные программы. 8 июля в День семьи, любви и верности в центральном парке «Семья» и на Набережной состоятся тематические программы, будут работать творческие и интерактивные площадки, состоится чествование семей.

9 июля в рамках празднования Курбан бәйрәм планируются различные программы и работа творческих площадок, 21 августа во Всемирный день бездомных животных пройдут благотворительные акции. 22 августа в День флага состоятся викторины, квесты и патриотические концертные программы.

«На протяжении всего сезона по определённому графику посетителям парков будут предложены просмотры кино под открытым небом. А 27 августа в рамках Всероссийской акции „Ночь кино“ будут показаны работы молодых режиссёров», — отметила Мубаракшина.

Традиционно 30 августа в День Республики Татарстан на всех общественных пространствах пройдут праздничные программы. В этот день, по традиции, в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая пройдет фестиваль гармонистов «Гармуным — гомер юлдашым» и фестиваль «Театр под открытым небом».

«Летние выходные в парках невозможны без активных видов досуга — уже сейчас в парке „Семья“, „Велики“, в парке чтения и отдыха имени Г. Тукая можно взять на прокат велосипеды на все возраста, сегвеи, ролики, мячи, бадминтон, машинки для детей. В этом году было проведено обновление инвентаря и упрощение в системе обслуживания клиентов», — отметила спикер.

Спортивные проекты в парках Нижнекамска включат акцию «Бег в парке», которая представляет собой бесплатное еженедельное мероприятие, проходящее каждую субботу в парках в более чем 20 странах мира, включая Россию. Дистанцию 5 км можно преодолеть бегом или шагом. «Это не является соревнованием. Главное — хорошее настроение и общение. Мероприятие в нашем городе проводится с 2020 года. Легкая аэробная кардиологическая нагрузка на свежем воздухе — это лучший способ профилактики многих заболеваний! Организаторы приглашают желающих каждую субботу в 9 часов, в парк „Семья“, сбор возле ресторана „Мимино“», — уточнила начальник Управления культуры.

Кроме того, каждую субботу, в 15 часов, в парке «Семья», на баскетбольной площадке клуб «Атом» проводит бесплатные тренировки по функциональному тренингу для всех желающих. Занятия доступны всем, с учетом интенсивности для каждого человека тренер будет корректировать нагрузку.

«Наши парки — это наше достояние. И то, как они будут выглядеть со временем, зависит не только от того, как будут обслуживаться, но и от того, как мы, горожане, будем к ним относиться. На сегодняшний день как никогда актуальны вопросы активного образа жизни. И где, как не в парках, важно создать условия для этого», — заключила спикер.