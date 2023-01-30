В Нижнекамске назвали самые распространенные у жителей района заболевания

Среди впервые выявленных заболеваний у жителей Нижнекамского района первое место занимают болезни эндокринной системы (36,6%), второе место — болезни органов кровообращения (27,4%), третье место — болезни мочеполовой системы (12,5%). Об итогах медицинских профосмотров на деловом понедельнике доложила замруководителя Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Ольга Ситдикова.

Спикер подчеркнула, что ключевым показателем национального проекта «Здравоохранение» является увеличение числа граждан, которые прошли профилактические осмотры (до 70% от взрослого населения к 2024 году).

В 2022 году планировалось осмотреть 83 тыс. взрослого населения. В полном объеме осмотрено 49 тыс. взрослого населения, из них на второй этап направлено 43%.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«Это один из лучших показателей по республике. Выявлено впервые 3578 заболеваний и взято на диспансерное наблюдение 645 человек, что составляет 18%. Выявлено 20 новообразований из них 17 злокачественных», — сообщила Ольга Ситдикова.

В 2022 году план по профилактическим осмотрам выполнен на 59,3%. К примеру, в 2018 году было выполнено 103,9%, в 2019-м — 85%, в 2021-м — 52,8%.

«Это связано, прежде всего, с низкой приверженностью населения к профилактическим медицинским осмотрам, дублированием прохождения профилактических осмотров на рабочих местах и из-за увеличения количества дней для прохождения всех профилактических мероприятий», — отметила спикер.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.