В Нижнекамске отремонтируют дорогу по улице Вокзальная за 181 млн рублей

В Нижнекамске капитально отремонтируют дорогу по улице Вокзальная, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«На данный момент дорожники выполнили устройство выравнивающего и нижнего слоев асфальтобетонной смеси, монолитного бортового камня», - отметили в министерстве.

Предусмотрены также работы по устройству верхнего слоя покрытия из высокоплотного асфальтобетона, создание велосипедных дорожек и тротуаров.

На ремонт дороги из бюджета Татарстана направлено 181 млн рублей.

Всего на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году выделено более 10 млрд рублей. В среднем по агломерациям доля дорог, соответствующих нормативу, увеличится до 83,99%.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.