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В Нижнекамске отремонтируют дорогу по улице Вокзальная за 181 млн рублей
В Нижнекамске капитально отремонтируют дорогу по улице Вокзальная, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
«На данный момент дорожники выполнили устройство выравнивающего и нижнего слоев асфальтобетонной смеси, монолитного бортового камня», - отметили в министерстве.
Предусмотрены также работы по устройству верхнего слоя покрытия из высокоплотного асфальтобетона, создание велосипедных дорожек и тротуаров.
На ремонт дороги из бюджета Татарстана направлено 181 млн рублей.
Всего на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году выделено более 10 млрд рублей. В среднем по агломерациям доля дорог, соответствующих нормативу, увеличится до 83,99%.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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