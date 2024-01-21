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В Нижнекамске отремонтируют дорогу на Красноключинской дамбе
В 2024 году в Нижнекамском районе будет выполнен первый этап ремонта дороги на Красноключинской дамбе. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, точная сумма ремонта пока не известна.
В общей сложности на дороги муниципального образования из разных уровней бюджета будет направлено 1,8 млрд рублей.
Что касается Красноключинской дамбы, весь участок — от развилки на понтонный мост до деревни Ильинка — вошел в государственную программу по ремонту подъездных дорог к садам-огородам.
«Дорога имеет большую протяжённость и требует больших материальных вложений, поэтому все ремонтные работы планируется провести за три года», — рассказал руководитель исполкома НМР Роман Булатов.
Ремонт первого участка автодороги протяженностью в 700 метров будет проведён в этом году. В 2025 году запланировано отремонтировать ещё 1,2 километра и в 2026 году выполнить третий этап, завершив полностью реконструкцию участка от развилки на понтонный мост до деревни Ильинка.
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