В Нижнекамске отремонтируют дорогу на Красноключинской дамбе

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В 2024 году в Нижнекамском районе будет выполнен первый этап ремонта дороги на Красноключинской дамбе. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района, точная сумма ремонта пока не известна.

В общей сложности на дороги муниципального образования из разных уровней бюджета будет направлено 1,8 млрд рублей.

Что касается Красноключинской дамбы, весь участок — от развилки на понтонный мост до деревни Ильинка — вошел в государственную программу по ремонту подъездных дорог к садам-огородам.

«Дорога имеет большую протяжённость и требует больших материальных вложений, поэтому все ремонтные работы планируется провести за три года», — рассказал руководитель исполкома НМР Роман Булатов.

Ремонт первого участка автодороги протяженностью в 700 метров будет проведён в этом году. В 2025 году запланировано отремонтировать ещё 1,2 километра и в 2026 году выполнить третий этап, завершив полностью реконструкцию участка от развилки на понтонный мост до деревни Ильинка.