В Нижнекамске отремонтируют более 30 школ, больниц и объектов культуры за 3 млрд рублей

В Нижнекамске в этом году планируется капитально отремонтировать и построить 31 объект, ориентировочно на сумму 3 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

В этот перечень вошли 13 объектов образования, пять объектов здравоохранения, по одному спортивному, культурному, социального и экологического значения, принадлежащему МВД, а также четыре объекта инженерной инфраструктуры, четыре объекта «СИБУРа».

Один из значимых пунктов — ремонт терапевтического корпуса Нижнекамской центральной районной больницы. На первый этап уже выделено 335 млн рублей, на второй ожидается аналогичная сумма. На эти средства проведут ремонт около 5 тыс. квадратных метров. Планируется выполнить демонтажные работы, ремонт кровли, заменить окна и двери, инженерные сети, а также обновить фасад.

«Также в настоящее время мы ведем активное обсуждение строительства в новой части города детской и взрослой поликлиник с Министерством здравоохранения Республики Татарстан. Надеемся, что в этом году будет принято решение о начале проектирования объектов», — доложил спикер.