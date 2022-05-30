В Нижнекамске отремонтируют 112 жилых домов за 820 млн рублей

В этом году в Нижнекамске планируется отремонтировать 112 жилых домов на общую сумму 820,76 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамска Юрий Болтиков.

Капитальный ремонт фасада предусмотрен в 46 жилых домах, что обойдется в 413,3 млн рублей. В том числе в 19 домах пройдут работы по полному утеплению стен фасада: будут отремонтированы панельные швы общей протяженностью свыше 10 тыс. погонных метров.

Кроме того, предусмотрена замена входных дверей, дверей мусорокамер и подвалов на утепленные двери общим количеством 468 штук, а также замена подъездных деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ общей площадью 408 кв. метров.

Кровля будет отремонтирована в 26 жилых домах, что обойдется в 107,85 млн рублей. В частности, в пяти жилых домах, имеющих неорганизованный водосток с крыши, дополнительно будут выполнены работы по утеплению покрытий.

Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения предусмотрен в 16 жилых домах на 55,4 млн рублей.

«После выполнения работ по опрессовке и промывке систем отопления, подготовке инженерных систем и конструктивных элементов объектов жилого фонда на все многоквартирные жилые дома в Нижнекамском районе будут оформлены и подписаны паспорта готовности», — заключил чиновник.