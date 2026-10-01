В Нижнекамске отправили гуманитарную помощь бойцам десантно-штурмового полка

Фото предоставлено Верой Муратовой

Из Дома дружбы народов Нижнекамска в зону специальной военной операции отправили очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих 104-го десантно-штурмового полка. Значительный вклад в сбор внес предприниматель и представитель таджикской диаспоры Далер Кабиров.

Для бойцов он приобрел генератор, сварочный аппарат, газовые баллоны, а также теплую одежду и обувь. Всего предприниматель подготовил более 20 коробок с необходимыми вещами. В партию вошли 40 комплектов одежды и обуви. На ее формирование Кабиров потратил 215 тыс. рублей. Эта отправка стала для него восьмой.

«Обувь, кроссовки, шапки зимние, носки, баллоны с газом, сварочный аппарат и движок», – перечислил состав груза представитель таджикской диаспоры Хакназар Саидов.

Фото предоставлено Верой Муратовой

В Доме дружбы народов отмечают, что помощь участникам СВО оказывают представители разных национальностей. «Не только таджики у нас – и другие общества тоже отправляют, помогают, тоже приближают победу», – рассказал руководитель Дома дружбы народов Васил Хафизов.

Груз лично забрал председатель Союза десантников Татарстана Юрий Суворов. По его словам, военнослужащие особенно ценят помощь, которая приходит из родного региона.

«Приезжаешь – чак-чак, родной запах – открывают посылку, домом пахнет. Вот такая мелочь. А если привозим вот такие необходимые вещи – это восторга нет просто», – отметил Суворов.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Очередную партию помощи также подготовили волонтеры группы «Добрые сердца». Бойцам передали генераторы, микроволновые печи, наборы инструментов, медикаменты, продукты, маскировочные сети и одежду.

«Отправки у нас проходят еженедельно. Или приезжают сами ребята на машинах, также отпускникам передаем, они с собой везут, ну и гуманитарным конвоем отправляем», – рассказала руководитель группы Лариса Орлова.

Фото предоставлено Верой Муратовой

По словам волонтеров, запасы на складах регулярно пополняются благодаря жителям Нижнекамска, которые продолжают помогать военнослужащим.