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В Нижнекамске отметили 55-летие отряда Федеральной противопожарной службы
Сегодня отряд Федеральной противопожарной службы – Нижнекамский филиал Управления договорных подразделений Федеральной противопожарной службы ГПС по РТ отмечает свой 55-летний юбилей. Празднование прошло на учебно-тренировочном полигоне пожарно-спасательной части №33, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
В программе были концерт, награждение отличившихся сотрудников, выставка пожарной техники и экипировки, показательные выступления пожарных, игры и конкурсы для всех возрастов, полевая кухня. Торжество началось с проезда колонны клуба мотоциклистов с флагами России, Татарстана, МЧС России и предприятий «Нижнекамскнефтехима».
Первым юбиляров поздравил начальник Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан Рафаиль Мотыгуллин. Он подчеркнул, что за годы работы коллектив достиг высокого уровня профессионализма и стремится к лидерству.
«Отряд прошел большие испытания. Были, к сожалению, и боевые потери. Нужно было четко представлять, что представляет из себя весь этот сложный технологический процесс, каковы особенности тушения пожаров на таких объектах, особенности производства. В результате повышался уровень профессионализма нижнекамских пожарных, стоящих на охране нефтехимического производства», – сказал он. В качестве подарка к юбилею начальник Управления вручил денежный сертификат на 100 тысяч рублей для развития музея пожарной охраны и спортивных достижений нижнекамского отряда.
За 55 лет пожарные Первого отряда успешно боролись с огнем на объектах нижнекамского промышленного комплекса. Они сохраняют и развивают боевые традиции, переданные им первопроходцами.
Коллектив отряда поздравил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.
«В год 375-летней годовщины со дня образования Российской пожарной охраны отрадно присутствовать на праздничном мероприятии, посвященном 55-летию такого знаменитого в республике и боевого подразделения, которое охраняет промышленную зону Нижнекамска – столицу нефтехимии Татарстана. Мы видим и гордимся тем, как сегодня развивается нефтехимия, модернизируются и открываются такие сложные производства. Главная же задача коллектива отряда – чтобы данные предприятия функционировали безопасно и производили необходимую продукцию. Надеюсь, что в последующем, с бурным развитием и строительством нефтехимического комплекса, Нижнекамск может стать нефтехимической столицей всей России с учетом потребности в производимой продукции, которая необходима сейчас экономике», – отметил в поздравлении Ирек Кадамов.
Торжественная часть праздника продолжилась церемонией награждения отличившихся сотрудников отряда. После этого праздничная программа продолжилась вокальными номерами, после чего последовали поздравления от руководства предприятий нефтехимического промышленного комплекса.
Во время торжественной части присутствующие также почтили память ушедших из жизни руководителей отряда.
Для многочисленных зрителей показательные выступления на учебной башне устроили спортсмены-прикладники отряда. Там же при помощи спасательной веревки пожарные продемонстрировали навыки спасения условных пострадавших, заблокированных в здании, через окно. В течение дня прошли также спортивные и развлекательные мероприятия, детские тематические эстафеты и викторины и другие развлечения. Плюс к этому – выставка пожарных автомобилей и экипировки, а также блюда полевой кухни для всех желающих.
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