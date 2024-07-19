В Нижнекамске отметили 55-летие отряда Федеральной противопожарной службы

Сегодня отряд Федеральной противопожарной службы – Нижнекамский филиал Управления договорных подразделений Федеральной противопожарной службы ГПС по РТ отмечает свой 55-летний юбилей. Празднование прошло на учебно-тренировочном полигоне пожарно-спасательной части №33, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В программе были концерт, награждение отличившихся сотрудников, выставка пожарной техники и экипировки, показательные выступления пожарных, игры и конкурсы для всех возрастов, полевая кухня. Торжество началось с проезда колонны клуба мотоциклистов с флагами России, Татарстана, МЧС России и предприятий «Нижнекамскнефтехима».

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Первым юбиляров поздравил начальник Управления договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан Рафаиль Мотыгуллин. Он подчеркнул, что за годы работы коллектив достиг высокого уровня профессионализма и стремится к лидерству.

«Отряд прошел большие испытания. Были, к сожалению, и боевые потери. Нужно было четко представлять, что представляет из себя весь этот сложный технологический процесс, каковы особенности тушения пожаров на таких объектах, особенности производства. В результате повышался уровень профессионализма нижнекамских пожарных, стоящих на охране нефтехимического производства», – сказал он. В качестве подарка к юбилею начальник Управления вручил денежный сертификат на 100 тысяч рублей для развития музея пожарной охраны и спортивных достижений нижнекамского отряда.

За 55 лет пожарные Первого отряда успешно боролись с огнем на объектах нижнекамского промышленного комплекса. Они сохраняют и развивают боевые традиции, переданные им первопроходцами.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Коллектив отряда поздравил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

«В год 375-летней годовщины со дня образования Российской пожарной охраны отрадно присутствовать на праздничном мероприятии, посвященном 55-летию такого знаменитого в республике и боевого подразделения, которое охраняет промышленную зону Нижнекамска – столицу нефтехимии Татарстана. Мы видим и гордимся тем, как сегодня развивается нефтехимия, модернизируются и открываются такие сложные производства. Главная же задача коллектива отряда – чтобы данные предприятия функционировали безопасно и производили необходимую продукцию. Надеюсь, что в последующем, с бурным развитием и строительством нефтехимического комплекса, Нижнекамск может стать нефтехимической столицей всей России с учетом потребности в производимой продукции, которая необходима сейчас экономике», – отметил в поздравлении Ирек Кадамов.

Торжественная часть праздника продолжилась церемонией награждения отличившихся сотрудников отряда. После этого праздничная программа продолжилась вокальными номерами, после чего последовали поздравления от руководства предприятий нефтехимического промышленного комплекса.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Во время торжественной части присутствующие также почтили память ушедших из жизни руководителей отряда.

Для многочисленных зрителей показательные выступления на учебной башне устроили спортсмены-прикладники отряда. Там же при помощи спасательной веревки пожарные продемонстрировали навыки спасения условных пострадавших, заблокированных в здании, через окно. В течение дня прошли также спортивные и развлекательные мероприятия, детские тематические эстафеты и викторины и другие развлечения. Плюс к этому – выставка пожарных автомобилей и экипировки, а также блюда полевой кухни для всех желающих.