В Нижнекамске отметил столетний юбилей ветеран Великой Отечественной

Сегодня исполнилось сто лет живущему в Нижнекамске ветерану Великой Отечественной войны Гаязу Мингазову. Об этом сообщает телерадиокомпания «НТР 24».

Ветерана поздравили представители муниципалитета, совета ветеранов, депутата Государственной Думы РФ Олега Морозова. Он также получил поздравления от Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Гаяз Мингазович Мингазов родился в крестьянской семье в селе Иске Рязяп (ныне это Спасский район Татарстана) 19 ноября 1924 года. В 1942-м был призван на фронт, служил в Кубанской кавалерийской дивизии, участвовал в боях на Курской дуге, проявив отвагу и мужество.

С декабря 1943 года Мингазов учился в школе младших командиров и Высшем кавалерийском училище. После окончания учебы служил в Забайкалье, откуда его перевели на границу с Норвегией в Мурманской области. Дослужился до командира стрелковой роты и демобилизовался в 1955-м в звании капитана.

За боевые заслуги награжден орденами и медалями, в том числе — орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

После демобилизации Мингазов окончил исторический факультет Алма-Атинского педагогического института и остался в Казахстане, где преподавал военное дело в сельской школе. Затем стал директором вечерней школы. За заслуги в сфере образования был удостоен знака «Отличник просвещения».

В 1947 году Гаяз Мингазович женился, его супруга Марьям Гараевна тоже работала учительницей. Они воспитали троих детей, которые подарили им трех внуков, четырех правнуков и двух праправнуков.

В 57-летнем возрасте, в августе 1982 года, ветеран перебрался в Нижнекамск к дочери, а в сентябре устроился на завод грузовых шин слесарем 4-го разряда по обслуживанию и ремонту технологического оборудования, систем отопления и вентиляции. На пенсию вышел только в 2001 году — в 77 лет.