В Нижнекамске отменено движение трамваев по маршруту №3

В Нижнекамске остановили движение трамваев по маршруту №3 в промышленную зону из-за малого количества горожан, которые пользуются данным видом транспорта. Как уточняет пресс-служба района, этим маршрутом пользовались работники ПАО «Нижнекамскшина».

По словам специалистов предприятия, в «Нижнекамскшине» работают над условиями труда сотрудников. Одним из первых преобразований стала замена устаревших автобусов современными, работающими на метане, комфортабельными экологичными.

После этого городской электротранспорт стал невостребованным – заполняемость вагонов на маршруте №3 сократилась до минимума. Альтернативой для посетителей поликлиники, находящейся в промзоне, является трамвайный маршрут №1.