В Нижнекамске отложили возобновление подачи горячей воды в некоторые из жилых домов города. Это связано как с продолжающимися ремонтными работами, так и порывами, произошедшими после проведения гидравлических испытаний, передает телеканал «НТР-24».

Во всех жилых домах Нижнекамска горячее водоснабжение отключили еще 23 августа. Возобновить ее подачу планировалось 31 августа, однако в срок горячую воду подали не во все дома.

В частности, ремонтные работы продолжатся на улице Баки Урманче. «Из-за этого без горячей воды остаются 36 многоквартирных домов. По словам специалистов, систему здесь меняют полностью», — пояснил телеканал.

Кроме того, после проведения гидравлических испытаний случились порывы «на соединительных магистралях ЦТП-27 (это район ул. Спортивная, 3, Школьного бульвара), ЦТП-58 (ул. Менделеева, 31, 32) и ЦТП-69 (район пр. Мира со стороны „Шатлыка“)», пояснила ведущий специалист по связям с общественностью АО «ВК и ЭХ» Ирина Звоновская.

В результате подключение к системе горячего водоснабжения 40 домов пришлось отложить. И если на двух участках проблемы предполагалось устранить сегодня, 1 сентября, то в домах, связанных с ЦТП-69, горячая вода появится не раньше 6 сентября.