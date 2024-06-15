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В Нижнекамске открывается ресурсный центр для помощи пациентам после инсульта
В Нижнекамске открывается ресурсный центр «ПроДвижение», который будет помогать людям, столкнувшимся с инсультом, а оказывать поддержку их близким и родным. Он будет размещаться в Доме ветеранов (ул. Урманче, 24). Об этом сообщается на сайте муниципального образования.
«Люди после инсульта становятся детьми. Им нужно начинать жизнь с нуля. Они учатся жить заново: одеваться, обуваться, вставать с кровати, готовить простую и сложную пищу, есть вилкой и ложкой, доставать нужные вещи, стирать, убирать квартиру, сидеть, ходить, разговаривать», — отмечают организаторы.
Они попросили нижнекамцев помочь в сборе инвентаря — жители района могут принести ненужные игрушки (мозаика, кубики, пазлы). Также центр нуждается в мебели и тренажерах.
Проект запускают НКО «Мы вместе — Без бергэ» и нижнекамская городская организация «Общества инвалидов Республики Татарстан» при поддержке помощника главы района по вопросам развития инклюзии Алины Валеевой, центра «Милосердие» и по личной инициативе инвалида первой группы Альбины Гатиной.
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