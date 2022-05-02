В Нижнекамске открытие сезона парков и скверов отметили фестивалями и интерактивами

В Нижнекамске официально стартовал сезон парков и скверов. Во всех общественных пространствах города гостей ждали ярмарки, выступления артистов и игры с детьми. Централизованной библиотечной системе Нижнекамска выпала честь открытия Парка чтения и отдыха имени Г. Тукая.

Библиотекари организовали «Игры нашего двора», предложили горожанам мастер-классы, выставки и продажи книг. Конкурс «Открытый микрофон» привлек внимание не только местных жителей, но и двух туристических групп, вышедших на экскурсию с теплохода. В мероприятии мог принять участие любой желающий, прочитав со сцены стихотворения собственного сочинения или строки любимого автора.

«Работники культуры — яркие, творческие, увлеченные люди, по-настоящему преданные своему делу. Привлечение работников культуры к работе в праздничные дни не редкость. Благодаря им в повседневной жизни всегда есть место прекрасному. И сегодня в парке чтения и отдыха им. Г. Тукая коллектив библиотечной системы своим талантом, энергией и трудом наполнил холодный первомайский день теплом, светом и позитивом. Хочется добавить, что впереди жителей и гостей города ждут еще более интересные мероприятия, в том числе и литературный фестиваль „Читающий Нижнекамск“, который запланирован на 3 июня», — поделилась планами с «Татар-информом» руководитель Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Гульназ Арсланова.

В сквере имени Н.В. Лемаева состоялся уличный фестиваль «На свежем воздухе». Организатором открытия выступил Дом народного творчества. Для взрослых и детей были организованы активные игры, а творческие коллективы украсили своими выступлениями первый майский день. В этот же день в сквере горожанам представили музыкально-интерактивную программу «Вечер в парке».

Несмотря на переменчивую погоду, горожане с радостью участвовали в интерактивах, подготовленных Управлением культуры.