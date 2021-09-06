В Нижнекамске открылся третий Центр активного долголетия

В Нижнекамске состоялось открытие Центра активного долголетия на базе детско-юношеской спортивной школы «Батыр». Событие было приурочено ко Дню нефтяника, рассказала на совещании заместитель мэра Марина Камелина.

«Это уже третий такой центр в нашем городе. На сегодняшний день его посещают около 70 человек. Первый находится на Химиков, 16, а второй — на базе спортивного комплекса „Шинник“ — Гагарина, 42», — уточнила она.

Занятия в данном центре проводятся два раза в неделю, чтобы нормировать нагрузку для старшего поколения. Посещают центр представители «серебряного возраста» и люди, перенесшие операции. Спортивные занятия проводит специально обученный инструктор.

Зал оборудован различными тренажерами, каждый из которых предназначен для восстановления и укрепления определенной группы мышц. Часть оборудования доставлена из Финляндии, а другую изготовили в Татарстане. При этом отечественные тренажеры не уступают импортным, подчеркнула заместитель мэра Нижнекамска.

Нагрузка для каждого занимающегося устанавливается на тренажерах индивидуально и автоматически — с чипа на браслете считывается вся информация о состоянии здоровья человека, которая заносится при приеме в группу по данным медицинского заключения от участкового терапевта. До и после занятий у каждого посетителя измеряют артериальное давление, показатели заносят в специальный табель.

«Центры активного долголетия востребованы старшим поколением, и есть пожелания, чтобы таких центров становилось как можно больше», — отметила спикер.