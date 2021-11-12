В Нижнекамске открылся первый офис будущего от Альфа-Банка

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в Нижнекамске. Отделение будущего в настоящем находится по адресу: пр-т Мира, 61Г.

Офис выполнен в новой концепции, что отражено в самом названии: рhygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов. В Phygital-офисах клиенты получают и теплое человеческое общение, и качественные цифровые сервисы, говорится в сообщении Альфа-Банка.

Новое пространство полностью меняет представление о классическом банковском отделении и обслуживании. Здесь нет привычных рабочих мест сотрудников за стойкой, перегородок, кабинетов, компьютеров с принтерами, проводов и даже электронной очереди. Офис больше напоминает коворкинг или модную арт-галерею с большими прозрачными окнами, свободной планировкой и удобной мебелью. Здесь нет рекламных плакатов, окна не закрыты лайт-боксами, клиентов на входе встречает специальный терминал с Face id, который распознает зашедшего по биометрии лица.

«Многие банки стараются перевести общение с клиентами максимально в онлайн, но мы давно поняли, что нужно найти баланс между digital и живым человеческим общением. Из этой концепции появился новый формат офисов. Именно в нем мы сочетаем успешный клиентский опыт, технологии и дизайн. Уверен, что именно за таким форматом будущее банковского обслуживания. И здесь, в Нижнекамске, мы составим серьезную конкуренцию другим банкам», — отметил региональный управляющий Альфа-Банком в Татарстане Владислав Абрамов.