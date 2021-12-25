В Нижнекамске открылся ледовый городок «Айс-сити» и елка в парке Нефтехимиков

В Парке нефтехимиков в Нижнекамске зажглись огни на новогодней елке и состоялось открытие ледового городка «Айс-сити». Об этом в своем Instagram сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Открытие елки в парке Нефтехимиков. Спасибо за праздник, друзья!» — написал он.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, для гостей праздника была организована большая программ с танцами, сказочными героями и шоу. Новогодняя красавица расположилась по центру парка, рядом с ней соорудили одну большую и две маленькие ледяные гopки, снежный лабиринт, малые арт-объекты, а также симвoл гoдa из снега — тигра. Также здесь залит каток.

«Поздравляю всех с наступающими праздниками, пусть все невзгоды и трудности остаются в этом году. Пусть следующий год будет для нас годом роста и развития, всем нам здоровья, счастья и чтобы близкие люди всегда были рядом», — пожелал нижнекамцам Рамиль Муллин.

Руководитель исполкома призвал горожан не сидеть дома, а проводить праздники на свежем воздухе с пользой для здоровья.

Увидеть, как сверкает и переливается главная елка в парке Нефтехимиков пришли десятки смелых горожан, которые не испугались морозов. Не давала замерзнуть гостям праздника и праздничная ярмарка. Нижнекамцы угощались горячей выпечкой, ароматным шашлыком и безалкогольным глинтвейном «Антиковидный». В завершение мероприятия небо над парком озарили залпы фейерверка.

Открытие елки в парке Нефтехимиков стало вторым по счету городским новогодним праздником. Первый состоялся 23 декабря в парке «Семья». Еще одна новогодняя площадка будет открыта на площади Лемаева сегодня, 25 декабря.