В Нижнекамске открылись курсы военной подготовки для будущих контрактников

В Нижнекамске при содействии подразделений боевого братства, Союза добровольцев, центра «Патриот» и других сообществ открылись курсы начальной военной подготовки для тех, кто в будущем хочет заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться в зону специальной военной операции.

Будущих военных научат распознавать дроны и ориентироваться на местности. Одна из главных составляющих курсов – тактическая медицина. В лагере специально создали условия, приближенные к реальным боевым, чтобы бойцы знали, на что идут. Для показательных выступлений сегодня пригласили студентов ссузов, которые сейчас отдыхают в военно-патриотическом лагере «Патриот».

«Я думаю, что каждому мужчине это будет полезно окунуться в армейскую тематику. Всегда хотел подержать в руках настоящее оружие, научиться чему-то новому», – поделился впечатлениями ученик лагеря «Патриот» Данил Поздняков.

Записаться на курсы начальной военной подготовки можно по телефону +7 (917) 910-44-62. Занятия проводят опытные военные, уже побывавшие в зоне СВО.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Материал подготовлен при участии Светланы Шумковой