В Нижнекамске открылись две выставки художника, который посвящает картины волонтерам СВО

Фото предоставлено Ильдусом Муртазиным / на фото: Александр Ребров, который разработал и собрал печи для военнослужащих

Сразу в двух музеях Нижнекамска проходит юбилейная персональная выставка заслуженного деятеля искусств РТ Ильдуса Муртазина. Увидеть его работы можно в комплексном музее города и в музее Асхана Фатхутдинова. Первая открыта 2 апреля, вторую можно посетить с сегодняшнего дня, 4 апреля.

Выставка называется «Зрителю посвящается». Для зрителей подготовлены 94 работы.

Фото предоставлено Ильдусом Муртазиным

«Хочу выразить огромнейшую благодарность всем моим дорогим зрителям, кому интересны мои картины! Ваши добрые слова за многие годы приносили мне искреннюю радость и желание творить дальше. Приятно чувствовать, что картина чем-то зацепила, навеяла воспоминания и доставила радость. Увидеть отклик в глазах посетителей выставки — это самое важное для меня в творчестве. Это значит, что все мои старания не пропали зря и мои картины нужны людям», — поделился художник с «Татар-информом».

Фото предоставлено Ильдусом Муртазиным

Открытие прошло при полном аншлаге. Художника поздравили глава Нижнекамского района Рамиль Муллин, известные общественные деятели и коллеги художника.

Были на открытии и представители волонтерского движения — жители Нижнекамска, которым Ильдус Муртазин посвятил свои работы.

Фото предоставлено Ильдусом Муртазиным

Одна из картин под названием «Сохрани!» посвящена Римме Курбановой, которая плетет маскировочные сети.

Еще одно новое полотно «Своих не бросаем» мастер кисти посвятил бойцу спецоперации, волонтеру Фидаилю Зарипову. Также зрители могут увидеть портрет мастера Александра Реброва, который разработал и собрал печи для военнослужащих.

Фото предоставлено Альбертом Муклаковым

За свою деятельность Ильдус Муртазин был награжден медалью от «Боевого братства». Награду ему вручил руководитель организации в Нижнекамске Владимир Матвеев. Медаль называется «Мы так и не вышли из боя».

«Вы летописец нашего времени в живописи, сохраняете историю сегодняшнего дня в художественных образах для потомков, делаете это честно», — отозвались зрители.

Фото предоставлено Альбертом Муклаковым

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.