В Нижнекамске открылись дополнительные мобильные пункты вакцинации от Covid-19

В Нижнекамске с 13 октября открыты дополнительные мобильные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В пресс-службе Нижнекамского района представили обновленный график выездной вакцинации на эту неделю. Так, 13 октября, можно будет привиться в МФЦ — с 13.00 до 15.00, ТЦ «Сити Молл» — c 16.30 до 18.30, ТЦ «Лента» — с 16.00 до 18.30. Также для всех желающих вакцинироваться будет открыт Общественный центр микрорайона Бызова, 90 — с 9.00 до 12.00, Общественный центр микрорайона Химиков, 16 — с 09.00 до 12.00, Общественный центр микрорайона Корабельная, 20 — с 09.00 до 12.00.

В четверг, 14 октября, прививочные пункты откроются в ТЦ «ЭССЕН» Строителей, 55 — с 10.00 до 12.00, Общественный центр микрорайона Шинников, 25а — с 09.00 до 12.00, Общественный центр микрорайона Баки Урманче, 24 — с 09.00 до 12.00, Общественный центр микрорайона Химиков, 72Б — с 09.00 до 12.00, Общественный центр микрорайона Юности, 8 — с 09.00 до 12.00, Общественный центр микрорайона Студенческая, 13 — с 09.00 до 12.00.

Пятница, 15 октября, на вакцинацию ждут по адресам: ТЦ «Сити Молл» — с 16.30 до 18.30, ТЦ «ЭССЕН» Строителей, 55 — с 14.00 до 17.00, ТЦ «Лента» — с 16.00 до 18.30, Общественный центр микрорайона Студенческая, 49 — с 09.00 до 12.00, Общественный центр микрорайона пос. Строителей — с 09.00 до 12.00.

Кроме того, в лечебных учреждениях организованы окна для вакцинации беременных женщин — будущие мамы могут подойти в поликлиники Нижнекамской центральной районной больницы, даже если прикреплены к СОГАЗ «Профмедицина» или ООО «Чулпан-медицина. Медики напоминают, что женщина может прививаться с 22 недели беременности, чтобы обезопасить себя и малыша — коронавирус моментально поражает организм будущей мамы и ее состояние утяжеляется очень быстро.

График работы кабинетов для беременных: поликлиника № 1 НЦРМБ (Менделеева, 46), каб. № 204а; поликлиника № 2 НЦРМБ (Строителей, 10д), каб. № 102. По будням с 7.30 до 18.30 и в выходные с 8.00 до 15.00.

Также продолжается вакцинация в поликлиниках промзоны и района: в поликлинике промзоны ежедневно с 7.30 до 14.00; участок Школьный бульвар, 3 с 12.00 до 14.30; в поликлинике ООО «Чулпан-медицина» ежедневно с 12.00 до 15.00.

В Камско-Полянскую районную больницу можно обратиться в прививочный кабинет по будням с 8.00 до 17.00, с 17.00 до 22.00 — в кабинет неотложной помощи. В выходные — в кабинете неотложной помощи с 8.00 до 22.00.

Поставить вакцину можно на Камполянском рынке — в среду, четверг и пятницу с 8.00 до 12.00; в кинотеатре «Чулман Су» (среда, четверг, пятница с 13.00 до 17.00); на территории Ледового дворца в субботу с 8.00 до 13.00, в Шереметьевской участковой больнице по будням с 8.00 до 16.00.