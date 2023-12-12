В Нижнекамске открыли стену памяти в память об участниках вооруженных конфликтов

В колледже нефтехимии и нефтепереработки города Нижнекамска открыли стену памяти. На ней имена и фотографии выпускников, которые отдали свою жизнь в Афганистане, на Северном Кавказе и в ходе специальной военной операции на Украине.

У супруга Елены Роменской были всего сутки на сборы. «Он меня только с роддома встретил, и буквально через десять дней пришла повестка. Конечно, не ожидали, никто не готовился к этому», — вспоминает она.

В прошлом году, 26 октября, Артем уехал из города в статусе мобилизованного. Нижнекамец не ожидал, что его заберут в армию, но сразу сказал: придет повестка — прятаться не будет. Опыт у него был — срочная служба в Воздушно-десантных войсках. Уже в зоне спецоперации бойца определили в мотострелковую роту. Артем старался не говорить много о буднях на передовой. В основном он делился лишь фотографиями.

«Ну, условия спартанские, [хотя и] в доме жили, но взвод хороший, дружный. Сами для себя организовывали быт, уходили на позицию на четыре дня, а когда возвращались, их ребята встречали, баню сами там сделали, кушать готовили», — рассказывает Елена.

Этим летом Артем приехал в отпуск. А 20 июля его вновь проводили на службу — в тот день семья сделала фото на память. Но всего две недели спустя, 2 августа, пришла страшную весть — нижнекамец погиб при выполнении боевой задачи. У него остались годовалый сын Никита и шестилетняя дочь Валерия.

«Сейчас даже осознания нет, полное непонимание, что вообще произошло, — признается женщина, — У меня старшая, вот ей шесть лет, насколько сильно она понимает, не могу сказать, но она знает, что ее папа — герой».

За отвагу и самоотверженность Артема наградили орденом Мужества посмертно. Имя нижнекамца теперь вписано и в историю колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Он, как и люди, запечатленные на соседних портретах, является выпускником образовательного учреждения. Эта стена должна стать символом вечной памяти и глубокого уважения к героическим поступкам, рассчитывают ее создатели.