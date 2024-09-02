В Нижнекамске открыли обновленный главный учебный корпус НХТИ в День знаний

В Нижнекамске на День знаний открылся обновленный главный учебный корпус местного химико-технологического института. В корпусе сделали капремонт и модернизировали материально-техническую базу, пишет НТР 24.

Как сказал проректор по административно-хозяйственной работе КНИТУ-КХТИ Максим Тюпич, данный корпус теперь практически новый,

«А новый корпус — это всегда новый вектор развития, новые желания, новые стремления», – считает спикер.

Тюпич также отметил, что студенты данного вуза обучаются очень востребованным навыкам. Он считает, что за такой молодежью стоит будущее республики и России в целом.