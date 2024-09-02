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В Нижнекамске открыли обновленный главный учебный корпус НХТИ в День знаний
В Нижнекамске на День знаний открылся обновленный главный учебный корпус местного химико-технологического института. В корпусе сделали капремонт и модернизировали материально-техническую базу, пишет НТР 24.
Как сказал проректор по административно-хозяйственной работе КНИТУ-КХТИ Максим Тюпич, данный корпус теперь практически новый,
«А новый корпус — это всегда новый вектор развития, новые желания, новые стремления», – считает спикер.
Тюпич также отметил, что студенты данного вуза обучаются очень востребованным навыкам. Он считает, что за такой молодежью стоит будущее республики и России в целом.
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