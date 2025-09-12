В Нижнекамске открыли обновленную спортбазу «Алмаш»

Фото: t.me/radmirbelyaev

В Нижнекамске после модернизации открыли спортивную базу «Алмаш». Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Радмир Беляев.

«Территорию базы не узнать – все старые постройки демонтировали, на их месте возвели новые здания, лыжную базу капитально отремонтировали, прилегающие площадки благоустроили», – подчеркнул руководитель муниципалитета.

Сейчас «Алмаш» включает современную учебно-тренировочную базу, рассчитанную на 336 спортсменов в год, и круглогодичный спортивно-оздоровительный лагерь, где смогут отдыхать до 980 школьников. Здесь имеются новые жилые корпуса, современная инфраструктура, футбольное поле, лыжные трассы и воркаут-зоны.

«Многие мечтают о подобных спортивных лагерях, а у нас эта мечта уже сбылась. Для любого города такой лагерь – огромный подарок. Для нас он стал реальностью благодаря поддержке СИБУРа и Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – заключил Беляев и пожелал, чтобы баща «Алмаш» стала местом, где будут расти чемпионы.