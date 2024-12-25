В Нижнекамске открыли новую детскую поликлинику на 12 тысяч человек

В Нижнекамске открылась детская поликлиника №3 ГАУЗ «Нижнекамская детская районная больница с перинатальным центром»

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения РТ Марсель Миннулин, глава Нижнекамского муниципального района, мэр города Нижнекамск Рамиль Муллин, депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин, депутат Государственного Совета РТ Илшат Салахов.

Численность населения, которое будет обслуживаться в новой поликлинике – 12 000 человек, больница сможет принимать по 200 пациентов за смену.

Здание оснащено современным медицинским оборудованием. Новая детская поликлиника построена с удобными подъездными путями и парковкой. Созданы условия для комфортного пребывания пациентов: благоустроенные зоны ожидания с оборудованными игровыми, просторными холлами, светлыми кабинетами, комнатой матери и ребенка и другое.

В структуре детской поликлиники предусмотрено наличие пункта раздачи молочного питания, что будет максимально доступно для населения.

Поликлиника построена в рамках Федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».