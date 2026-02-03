news_header_top
Общество 3 февраля 2026 12:29

В Нижнекамске открыли новое здание Закамской испытательной лаборатории ЦЛАТИ по РТ

Закамская испытательная лаборатория ЦЛАТИ по РТ получила новое здание. Его торжественное открытие состоялось сегодня в Нижнекамске с участием мэра Нижнекамска Радмира Беляева и министра экологии и природных ресурсов РТ Азата Зиганшина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Исследования атмосферного воздуха здесь будут проводиться по 200 показателям.

Как отметил в своем выступлении на церемонии открытия лаборатории ЦЛАТИ Азат Зиганшин, благодаря заключенным соглашениям экологи республики в режиме онлайн уже получают данные с 10 автоматических станций от ключевых компаний «Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО».

Министр пожелал коллективу ЦЛАТИ успехов в работе и отметил, что совместное конструктивное взаимодействие природоохранных ведомств и предприятий будет и дальше служить обеспечению экологической безопасности Нижнекамского промышленного узла.

#Экология #Минэкологии РТ #Лаборатория #атмосферный воздух
