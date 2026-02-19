В Нижнекамске открыли мемориальные доски выпускникам-лицеистам

В лицее №14 Нижнекамска прошло мероприятие, посвященное предстоящему Дню защитника Отечества. В рамках праздника открыли мемориальные доски в честь трех выпускников, погибших при исполнении воинского долга в зоне спецоперации: Андрея Степанова, Айнура Сабирова и Андрея Колемасова.

«Мы сегодня чтим тех, кто воевал в Чечне, Сирии, на Северном Кавказе, у нас есть памятники, есть бюсты. И мы сегодня гордимся тем, что эта преемственность поколений коснулась и сегодняшнее поколение», – отметил советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов.

Родители, одноклассники и лицеисты возложили цветы к стене памяти. Сейчас на ней увековечены имена 12 героев-выпускников лицея, которые мужественно сражались за Родину.

«Всех, кто в этом зале, я поздравляю с Днем защитника Отечества. Желаю всем крепкого здоровья. Обращаясь к ученикам, желаю, чтобы вы нашли свой путь в жизни. Чтоб вы всегда помнили, что за вами стоим мы, ваши учителя, а также все те героические люди, которые создали условия для вашего безоблачного будущего. Помните это и цените», – сказала директор лицея Ольга Пустоплеснова.

Мероприятие прошло под названием «Нам силу дает наша верность Отчизне». Кроме того, накануне были подведены итоги муниципального конкурса смотра строя и песни, в финал которого вышли 13 команд. Взводы лицея вновь подтвердили высокий уровень подготовки и право участвовать в Параде Победы 9 мая.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой

Фотографии предоставлены Надеждой Багаутдиновой