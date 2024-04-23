В Нижнекамске открыли мемориальную доску в честь бойца СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В первой гимназии им. Мусы Джалиля в Нижнекамске состоялось открытие мемориальной доски в честь Дамира Гарипова, который учился в стенах этой гимназии с 1-го по 11-й классы.

На торжественном мероприятии присутствовали родственники погибшего: жена, дочь, отец и брат, а также ученики образовательного учреждения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В зону СВО Дамир Гарипов отправился в конце 2022 года, в 2023-м трагически погиб в бою. Ему было 34 года.

«Мы открываем сегодня памятную доску нашему выпускнику Гарипову Дамиру, который погиб в зоне спецоперации. Он награжден орденом Мужества. Дамир учился в этом учебном заведении до 11 класса, был прилежным учеником. Всегда отзывчивым. Всегда приходил на помощь. О нём у нас только хорошие характеристики», — вспомнил директор школы Ильнур Хабибуллин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Он отметил, что для подрастающего поколения — это очень важное мероприятие.

«Мы должны знать свою историю и героев. И равняться на них. У нас есть доски, посвящённые другим героям, участникам событий на Кавказе, участникам Чеченской кампании, участникам войны в Афганистане. Здесь у нас аллея наших выпускников. Хотелось бы, чтобы этих досок было меньше. Мы помним своих выпускников», — сказал он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ученица гимназии № 1 им. Мусы Джалиля Зарина Ханнанова отметила, что данное мероприятие для гимназии — это огромная честь.

«Дамир Гарипов учился в нашей школе. Он подал пример каким надо быть мужественным в этом мире. Мы гордимся им», — произнесла девушка.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.