Экономика 29 апреля 2026 16:58

В Нижнекамске открыли центр обучения работам повышенной опасности

Фото: пресс-служба СИБУРа

В Нижнекамске на базе «СИБУРИНТЕХ-НК» запустили два новых уличных учебно-тренировочных полигона – «Работы повышенной опасности» (РПО) и «Нештатные аварийно-спасательные формирования» (НАСФ). Это единственный в России корпоративно-учебный центр такого профиля, где обучение максимально приближено к реальным производственным условиям.

Полигоны представляют собой сложные инженерные конструкции под открытым небом и предназначены прежде всего для практической подготовки сотрудников. Здесь моделируются различные сценарии – от работы на высоте до ликвидации аварийных ситуаций.

Полигон РПО выполнен в виде многоуровневой металлической конструкции, имитирующей технологическую установку. Он включает две зоны: «Работа на высоте» с тремя ярусами и наклонной кровлей и «Газоопасные работы» – модель емкости с трубопроводами и запорной арматурой.

Комплекс НАСФ объединяет несколько учебных площадок: лабиринт для эвакуации пострадавших, шахту для спасения с применением канатного доступа, а также участки для тушения пожаров и аварийной герметизации трубопроводов.

Полигоны рассчитаны на одновременное обучение групп до 12 человек, что позволяет отрабатывать как индивидуальные навыки, так и командные действия.

«По сути, это единственные такие корпоративные объекты в России: по сравнению с предыдущим полигоном, этот – значительно больше, шире и выше. Он дает возможность выполнять упражнения одновременно для 12 человек, а условия максимально приближены к реальным, производственным: сегодня, например, ветер холодный, снежок с дождем. Задача – чтобы работник в условно-боевых условиях подготовил себя к безопасной работе на своем рабочем месте», – рассказал методолог, главный эксперт «СИБУРИНТЕХ» Александр Копытин.

Обучение на полигонах строится по принципу «20% теории и 80% практики». Сотрудники отрабатывают навыки безопасного перемещения на высоте, спасательных операций, вскрытия оборудования, тушения локальных возгораний и герметизации трубопроводов. При этом 96% оборудования центра – российского производства.

На полигоне РПО уже прошла передача методологии корпоративным тренерам. Обучение организовано в формате трехдневного курса: первый день отводится на теорию и начальную практику, затем следует интенсивная отработка навыков и нештатных ситуаций.

«Мы расширяем возможности практических занятий. Раньше проходить обучение могла только одна группа сотрудников. Теперь в течение одного рабочего дня можем провести две группы одновременно. Отрабатываем передвижения по вертикальным лестницам и горизонтальным поверхностям, а также эвакуацию пострадавшего. Осуществляем подъем и спуск „пострадавшего“ из разных положений, с использованием анкерных линий – крепление к стационарным вертикальным и горизонтальным анкерным линиям», – отметил эксперт «СИБУРИНТЕХ-НК» Денис Шмуля.

«На развернутом тренировочном занятии мы акцентируем внимание на важных деталях по безопасному перемещению на высоте, отработали навыки по подъему и спуску по вертикальным лестницам и горизонтальным поверхностям с зависимой и независимой страховкой. Все это мне пригодится для передачи знаний своим коллегам», – подчеркнул корпоративный тренер «Нижнекамскнефтехим» Павел Мартынов.

«Здесь я приобрела навыки работы на высоте, преодолела некий страх высоты, который у меня был когда-то. Работа на высоте – это особо опасная работа, поэтому навыки, которые приобретают здесь тренера, тренируя работников предприятия, они пригодятся им не только в работе, но и в жизни», – добавила корпоративный тренер «Нижнекамскнефтехим» Оксана Герасимова.

С запуском новых площадок центр в Нижнекамске сможет закрывать до 90% потребностей в отработке всех видов работ повышенной опасности на одной территории. Ранее здесь уже действовали полигоны «Работы с грузоподъемными механизмами» и «Строительные леса».

По планам на 2026 год обучение на полигонах пройдут более 3 тыс. сотрудников СИБУРа, в том числе специалисты с предприятий компании из других регионов.

