В Нижнекамске открыли Центр амбулаторной онкологической помощи

На базе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы открылся Центр амбулаторной онкологической помощи – ЦАОП. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

«Центр актуален для городов, в которых нет онкодиспансеров. Практически мы с коллегами продолжим работать в том же режиме. Просто ЦАОП позволит консолидировать все наши ресурсы в одном месте. То есть пациент не будет ходить из одной поликлиники в другую, а сможет получить помощь здесь и сейчас. Такая работа уже была построена на базе консультативно-диагностической поликлиники, но теперь ЦАОП позволит сделать помощь для пациентов более доступной и ещё более качественной», – отметил заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Ильяс Ганиев.

Фото: Пресс-служба НЦРМБ

Центр открыли по федеральной программе, а новое оборудование планируют закупить за счет республиканского бюджета. Заведующий рассказал, что документы о нуждах уже на рассмотрении Правительства Татарстана.

Благодаря центру появился дневной стационар для онкобольных, они смогут получать химиотерапию не только в отделении, но и в процедурном кабинете.

«Если у пациента есть подозрение на онкологию, то мы должны обследовать его и поставить диагноз в течении трех дней. Приоритетным остается выявление новообразований на ранних стадиях. Сейчас на учете у онкологов стоит порядка 7,5 тыс. пациентов. Порядка 60% из них выявляют на ранней стадии, диспансеризация позволяет увеличить эту цифру до 70%», – рассказал Ильяс Ганиев.