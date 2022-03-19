В Нижнекамске открылась выставка, посвященная 1100-летию принятия ислама в Булгарии

В комплексном музее Нижнекамска открылась художественно-литературная выставка «Свет Ислама», посвященная 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Накануне ее посетила вице-мэр Нижнекамска, а впечатлениями Марина Камелина поделилась на своей странице во «ВКонтакте».

«Здесь представлены художественные полотна, ценные редкие книги, исторические материалы, которые знакомят нас с культурой и традициями ислама, ещё лучше помогают узнать нашу республику... Великий Болгар, малые деревни и улицы Чистополя, современный Нижнекамск», — написала Камелина.

В экспозиции представлены работы известных художников городов Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, заслуженных художников и действительных членов Российской Академии Художеств, живописцев Крыма, Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

«Каждый из авторов имеет свой творческий путь и самобытный художественный почерк. Каждая работа, действительно, пронизана светом, в каждой картине есть свой „нур“», — поделилась вице-мэр.

Двери выставки будут открыты по 10 апреля.