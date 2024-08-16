В Нижнекамске открылась фотовыставка с портретами онкобольных горожан

Фото: предоставлено Ландыш Саяровой

В фойе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы (НЦРМБ) открылась выставка всероссийского проекта «Химия была, но мы расстались». На ней представлены фотопортреты нижнекамцев, живущих с раковым поражением различных органов.

«Мы работаем в семи городах Татарстана. С нами сотрудничают 60 онкофотографов и волонтеров, готовых помогать развиваться, поддерживать и снимать наших героев. За два года участниками фотосессий стали 160 человек, получили фототерапию, их истории представлены в девяти фотовыставках», – отметила директор по развитию и коммуникациям проекта Гала Калимуллина.

В проекте этого года 25 фотопортретов. На одном из них изображена 59-летняя Лидия Зайцева. Женщина рассказала, что ей поставили неутешительный диагноз – рак молочной железы, однако ей удалось «приручить» опасную болезнь.

«С диагнозом теперь живем дружно: я слушаю его, а он слушает меня. Жизнь прекрасна: работаю, пою, живу, как все…» – написала она о себе под портретом.

Фотовыставку также посетила самая первая участница проекта «Химия была, но мы расстались» в Нижнекамске Альфия Мангутова. Она поделилась воспоминаниями о своем опыте фототерапии.

«Сложно, особенно женщинам, после первой химиотерапии – остаться без волос, ресниц и бровей, принять себя такими, какие есть. А фототерапия показывает, что ты личность с богатым внутренним миром, открытым взглядом на жизнь», – заключила она.

В стенах больницы выставка пробудет месяц, а после этого переместится в торговые центры, местный ТЮЗ, библиотеки. Также фотопортреты покажут на различных мероприятиях, запланированных в городе в течение года.

Материал подготовлен при участии Ландыш Саяровой