В Нижнекамске откроется мастерская по переработке пластика

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Мастерская по переработке пластика откроется 29 сентября на базе Детского эколого-биологического центра, по адресу: г.Нижнекамск, пр-кт Шинников, д. 59. В мероприятии примут участие представители Администрации города, Фонда «Успех», нижнекамские школьники и другие. На открытии произведут первый запуск оборудования и продемонстрируют работу «Мастерской ресайклинга». Мастерскую откроют в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Проект «Мастерская ресайклинга» направлен на продвижение идеи раздельного сбора, повторного использования пластиковых отходов и том, как это позволяет снижать воздействие на экологию. В мастерской будут проводиться бесплатные обучающие мастер-классы для учеников школ и воспитанников Детского эколого-биологического центра по предварительной записи на сайте. Гости мастерской смогут узнать о переработке пластиковых отходов, увидеть полный цикл переработки на примере пластиковых крышек и собственноручно создать из них новую вещь.

В помещении, отведенном под мастерскую, был сделан ремонт, выведены вентиляция и дополнительные розетки высокой мощности. Также оно оснащено специальным оборудованием: установлены дробилка, термопласт-автомат и индивидуально изготовленные пресс-формы. Процесс переработки включает несколько этапов: сначала пластик сортируется по цвету и категориям, затем его измельчают до крошки с помощью дробилки. Получившиеся гранулы нагревают до состояния пластичной массы, после чего субстанцию разливают в заготовленную форму и охлаждают до твердого состояния.

В рамках «Мастерской ресайклинга» будут проходить мероприятия и в онлайн-формате, узнать о которых можно в группе ВКонтакте.

«Подобные мастерские уже открылись в Тобольске, Дзержинске, Нижневартовске, Томске, Благовещенске (РБ). Мы видим, как они объединяют жителей городов, активистов школ, представителей НКО. Надеемся, что и в Нижнекамске проект будет способствовать развитию сообщества неравнодушных к природе людей», — прокомментировала Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».