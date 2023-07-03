В Нижнекамске откроется лагерь «Туган авылым» в деревенском стиле

Фото: скриншот презентации

В Нижнекамске планируется создать единый образовательно-воспитательный цикл, состоящий из детского сада, школы, дополнительного образования и лагеря. Об этом глава Нижнекамского района Рамиль Муллин доложил на еженедельном республиканском совещании при Раисе РТ.

«Туган авылым» расположится на площадке летнего оздоровительного лагеря «Заря». Здесь дети смогут жить в атмосфере сельской жизни и культуры. Корпуса будут выполнены из дерева в виде деревенского дома.

«Говорят, что человек без традиций как ребенок без родителей. Мы должны гордиться своим происхождением, учить этому наших детей. В этом и есть наша сила, которую надо беречь и приумножать», — отметил Рамиль Муллин.

Зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов поддержал инициативу главы района, отметив, что в Нижнекамске большое внимание уделяется национальным традициям, проводится много культурных мероприятий, ведется работа по воспитанию ценностей у детей и молодежи.

«Многие организации в Нижнекамске ведут активную работу в этом направлении: татарский драматический театр имени Туфана Миннулина, библиотека имени Габдуллы Тукая, национально-краеведческая библиотека имени Кол Гали и другие. Также на протяжении года реализуется множество национальных проектов», — заключил он.