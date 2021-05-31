В Нижнекамске от Covid-19 привились более 38 тысяч человек

В Нижнекамском районе Татарстана продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. По данным на 30 мая, первую фазу прошли 38 586 человек, обе дозы препарата получили 25 226 человек. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Руководитель напомнил, что в Нижнекамске продолжают работать мобильные пункты и выездные бригады, которые обеспечивают качественное прохождение вакцинации как в городе, так и в районе.

«Задача населения при отсутствии противопоказаний провакцинироваться, образовав коллективный иммунитет, защитить себя и своих близких от коронавирусной угрозы. Для этого необходимо привить порядка 128 тысяч человек», — отметил мэр.

На 30 мая в Нижнекамском районе зарегистрировано 757 случаев коронавируса с начала пандемии, выздоровели за весь период 603 человека, в госпитале получают лечение 56 человек.

«В целом ситуация по Covid-19 продолжает оставаться контролируемой», — резюмировал Айдар Метшин.