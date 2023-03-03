В Нижнекамске осудят железнодорожника, который украл и сдал в металлолом 10 тонн рельсов

Камский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение против должностного лица Круглопольской дистанции пути, обвиняемого в растрате и мошенничестве, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следователей, в ноябре 2022 года начальник эксплуатационного участка дистанции пути похитил более 10 тонн рельсов, находящихся у него на хранении. Рельсы он вывез и сдал в пункт приема металлолома, выручив за них порядка 157 тысяч рублей.

Кроме того, в июле и декабре 2019 года он выписал премии двум монтерам пути и получил от них эти деньги под ложным предлогом сбора денежных средств на нужды организации.

Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.