©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Нижнекамске осудят железнодорожника, который украл и сдал в металлолом 10 тонн рельсов
Камский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение против должностного лица Круглопольской дистанции пути, обвиняемого в растрате и мошенничестве, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По версии следователей, в ноябре 2022 года начальник эксплуатационного участка дистанции пути похитил более 10 тонн рельсов, находящихся у него на хранении. Рельсы он вывез и сдал в пункт приема металлолома, выручив за них порядка 157 тысяч рублей.
Кроме того, в июле и декабре 2019 года он выписал премии двум монтерам пути и получил от них эти деньги под ложным предлогом сбора денежных средств на нужды организации.
Уголовное дело направлено в Нижнекамский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа