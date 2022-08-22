В Нижнекамске осудили уроженца Украины за дискредитацию Вооруженных Сил РФ

Нижнекамский городской суд Татарстана вынес приговор уроженцу Украины, который имеет вид на жительство в РФ. Мужчина был признан виновным в дискредитации Вооруженных Сил России, сообщается на сайте суда.

Как было установлено, находясь в Нижнекамске, иностранец рассказывал своим знакомым, что около месяца назад был на Украине, где вступил в ряды СВУ, чтобы «воевать против российских военных». Также мужчина распространял недостоверную информацию о якобы преступлениях России.

мужчина был признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тыс. рублей.

