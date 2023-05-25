В Нижнекамске оштрафовали воспитательницу детсада, которая побила 2-летнюю девочку

В Нижнекамске прокуратура поддержала обвинение в отношении 59-летней местной жительницы по уголовному делу о неисполнении обязанностей по воспитанию по воспитанию несовершеннолетнего, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установил суд, осенью 2022 года женщина, работая воспитателем в детсаду в поселке Камские Поляны, во время прогулки с детьми несколько раз ударила по лицу и в область ягодиц 2-летнюю воспитанницу.

Свою вину нижнекамка признала полностью. Суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей и лишил права занимать должность воспитателя в детских садах в течение 1 года.