В Нижнекамске оштрафовали таксиста, который возил людей со сломанными тормозами

В Республике Татарстан продолжается профилактическая операция «Такси», направленная на повышение безопасности пассажирских перевозок. Уже зафиксированы первые нарушения в разных городах региона, сообщили в республиканской Госавтоиснпекции.

В Набережных Челнах инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Renault с чрезмерно тонированными стеклами. За рулем находился мужчина 1986 года рождения, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичное нарушение. Несмотря на предыдущее предупреждение, водитель не устранил нарушение. В результате он был доставлен в отделение полиции, а суд принял решение о его административном аресте на двое суток.

В Нижнекамске выявлен случай перевозки пассажиров на такси с неисправной тормозной системой. На водителя составлен административный протокол. Автомобиль отправлен на специализированную стоянку до устранения неисправности.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и призывает всех участников дорожного движения, особенно профессиональных водителей, ответственно относиться к техническому состоянию своих транспортных средств.