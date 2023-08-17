В Нижнекамске оштрафовали пьяную компанию, которая не реагировала на требования полиции

Пьяная компания из Нижнекамска оштрафована за распитие спиртного в общественном месте и невыполнение требований сотрудников полиции.

Как сообщают в пресс-службе МВД России по РТ, 15 августа сотрудники ППС в одном из дворов обнаружили молодого человека и троих девушек в нетрезвом состоянии, выражающихся нецензурной бранью.

На неоднократные требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировали, кроме того, одна из девушек нанесла патрульному несколько ударов.

В связи с чем, было принято решение об их задержании и доставлении в отдел полиции. В это время мимо проходил мужчина, который попытался помешать действиям полицейских. В результате пришлось применить силу в отношении прохожего и проводить в патрульный автомобиль.

Медицинское освидетельствование выявило у четырех задержанных наличие алкоголя в крови. Нижнекамским районным судом они были признаны виновными и привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, материалы па факту причинения телесных повреждений полицейскому направлены в Следственный комитет Татарстана.