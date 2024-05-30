В Нижнекамске опубликовали адреса, попавшие под опрессовку

В Нижнекамске опубликован перечень домов, где отключена горячая вода из-за первого этапа гидравлических испытаний. Об этом со ссылкой на районный Департамент строительства, ЖКХ и благоустройства сообщает телеканал «НТР 24».

Гидравлические испытания трубопроводов начались в понедельник, 27 мая, и продлятся две недели, отмечает канал.

Список зданий распределен по центральным тепловым пунктам (ЦТП), которые их обслуживают:

ЦТП-1 — пр. Строителей, 1, 1а, 3, 3а, 3б и 3в, ул. Тукая, 1, 3, 5, 5а и 7, ул. Вокзальная, 2а;

ЦТП-2 — ул. Тукая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16, пр. Строителей, 5 и 7;

ЦТП-4 — ул. Юности, 1, 3, 3а, 3б и 5, пр. Строителей, 11, 11а, 11б, 11в, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 17, 19, 21 и 23;

ЦТП-20 — пр. Химиков, 80а, 806, 82а и 82б, пр. Вахитова, 31а;

ЦТП-21 — пр. Химиков, 80в, ул. Гагарина, 7, 7а и 9, пр. Вахитова, 23, 25а, 27а и 27б;

ЦТП-24 — ул. Гагарина, 2, 2а и 4, ул. Спортивная, 19, 21 и 23;

ЦТП-25 — пр. Вахитова, 11, 13а, 13, 15, 17, 19, 19а и 21/10, ул. Гагарина, 8;

ЦТП-26 — пр. Строителей, 4, 4a, 4б, 6, 6б, 8, 8а, 8б и 10;

ЦТП-28 — ул. Корабельная, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15б, 19, 21, 21a, 21б и 25, ул. Юности, 32;

ЦТП-29 — пр. Химиков, 18а, 18б, 20, 20а 20в, 22 и 24, ул. Юности, 36, 36а и 36б;

ЦТП-30 — пр. Вахитова, 7 и 9; ул. Чабьинская, 1/25, 3, 5, 5а и 7;

ЦТП-32 — пр. Химиков, 94, 96 и 100, ул. Кайманова, 3, 3а и 5;

ЦТП-33 — пр. Химиков, 102, 104, 106, 108, 110 и 112, ул. Кайманова, 11, ул. Лесная, 23 и 25;

ЦТП-34 — ул. Менделеева, 12, 14 и 16, ул. Гагарина, 27 и 29 (подъезды с 6-го по 27-й), ул. Кайманова, 2/18;

ЦТП-35 — ул. Гагарина, 29 (подъезды с 1-го по 5-й), 31, 35, 35a, 37, 41, 41a и 45, ул. Кайманова, 6, 8, 12, 14, 18 и 18а;

ЦТП-36 — ул. Гагарина, 16, 16а, 18, 20 и 22;

ЦТП-37 — ул. Менделеева, 1, 1а, 1б, 3 и 7, ул. Гагарина, 22а, 26 и 28;

ЦТП-38 — пр. Химиков, 12а, 12б, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16б и 16г;

ЦТП-40 — ул. Лесная, 1, 1а, 5, 7, 9, 11, 13/50, 52 и 54, ул. Менделеева, 2а и 2б, ул. Гагарина, 44, 46, 48, 50/13;

ЦТП-41 — ул. Менделеева, 2, 4, 4а, 6 и 8, ул. Гагарина, 34, 36 и 38;

ЦТП-43 — ул. Вокзальная, 18, ул. Корабельная, 1, 3, 5 и 7;

ЦТП-44 — ул. Вокзальная, 28 и 30;

ЦТП-45 — ул. Юности, 33, 35 и 37, ул. Вокзальная, 32;

ЦТП-46 — ул. Менделеева, 32, 32б, 34, 36 и 36а, пр. Шинников, 47;

ЦТП-47 — ул. Бызова, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 22 и 22а;

ЦТП-48 — ул. Бызова, 24, 24а, 24б, 26, 28, 30 и 32, пр. Шинников, 71, 73 и 79;

ЦТП-49 — пр. Шинников, 67, 69, 75 и 81;

ЦТП-50 — пр. Шинников, 51, 53, 55, 57, 61 и 63;

ЦТП-51 — пр. Вахитова, 2;

ЦТП-52 — пр. Вахитова, 4 и 8/14;

ЦТП-53 — ул. Бызова, 3, 5, 5а, 7, 7а, 7б и 9;

ЦТП-54 — ул. Бызова, 11, 11а, 13, 15 и 17, ул. Лесная, 43 и 45;

ЦТП-60 — ул. Менделеева, 17, ул. Гагарина, 13, 15 и 17, пр. Химиков, 86, 88 и 90, пр. Вахитова, 14 и 16;

ЦТП-61 — пр. Вахитова, 12 и 12а, ул. Менделеева, 11, 13 и 13а, ул. Гагарина, 19, 19а, 19б, 19в, 21a, 21б и 23;

ЦТП-63 — ул. Вокзальная, 34, 36 и 38;

ЦТП-64 — ул. Вокзальная, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 10а, 12 и 14, ул. Корабельная, 4 и 6, ул. Тукая, 9 и 11;

ЦТП-65 — пр. Химиков, 81/24, 83, 87, 95, 97 и 99, ул. Лесная, 27 и 29, пр. Шинников, 46, 56, 64/29 и 66, ул. Менделеева, 24а;

ЦТП-66 — пр. Шинников, 44, 48, 50 и 54, ул. Менделеева, 26;

ЦТП-87 — ул. Корабельная, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43 и 45, пр. Химиков, 25;

ЦТП-88 — пр. Химиков, 15, 17, 21 и 23, ул. Студенческая, 51, 59, 61 и 63, ул. Гайнуллина, 18;

ЦТП-89 — пр. Химиков, 5, 7, 9, 9б, 9в и 9д;

ЦТП-90 — пр. Химиков, 1, 1а и 1б, ул. Южная, 2, 4 и 6, микрорайон №15, ул. Менделеева, 23 и 25, пр. Шинников, 25, 36 и 38;

ИТП — пр. Строителей, 4, пр. Химиков, 15а, ул. Гайнуллина, 4, 5 и 6, ул. Студенческая, 47 и 49.